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Происшествия

18:46

Ефремова задержали по делу о ДТП в центре Москвы

происшествия ДТП

Фото: соцсети

Актер Михаил Ефремов задержан полицией по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса", – заявили в пресс-службе главка МВД по Москве.

Трагедия произошла накануне, вечером 8 июня. Михаил Ефремов не справился с управлением своего джипа Jeep Grand Cherokee и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Там он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил серьезные травмы. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

Ефремова задержали на месте. В ходе медицинского освидетельствования в его крови нашли следы алкоголя и, предположительно, наркотиков. Впоследствии актера отпустили домой под подписку о невыезде.

Изначально уголовное дело в отношении Михаила Ефремова возбудили по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Впоследствии в полиции переквалифицировали его по более тяжкой статье.

Ефремову грозит до 12 лет колонии после смерти пострадавшего в ДТП

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