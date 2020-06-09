Глава "Трезвой России" призвал навсегда лишать прав всех, кто хоть раз сел пьяным за руль

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Глава "Трезвой России" Султан Хамзаев заявил о необходимости навсегда лишать водительского удостоверения тех людей, которые хоть раз были пойманы за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

"Мы целенаправленно добиваемся следующего: чтобы в отношении той категории граждан, которые были выявлены в состоянии алкогольного опьянения за рулем, будь то один раз или систематически, были приняты более ответственные меры. В частности, речь идет об их нахождении за рулем автомобиля в общем потоке", – рассказал Хамзаев.





Султан Хамзаев глава проекта "Трезвая Россия" Мы ежегодно поднимаем эту тему, когда публикуется статистика по смертности. От 20 до 23 тысяч человек в год гибнет по вине пьяных водителей.

По словам эксперта, в России должен появиться механизм изъятия таких автолюбителей из процесса вождения. Чтобы любой потенциальный водитель понимал, что езда в нетрезвом состоянии просто недопустима.

"Могут существовать отдельные споры по максимальной промилле – 0,1 или 0,2, или чуть больше. Однако это точно не 2 промилле, как было у Ефремова. К вопросу о нем вообще изначально надо было более серьезно отнестись. Ефремов был хроническим алкоголиком, и это все знали. И тем не менее у него были права, и никто с этим ничего не сделал", – заключил Хамзаев.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил за принудительное лечение от алкогольной зависимости после аварии с участием актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.

ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на машине Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где столкнулся с водителем Lada. Медицинская экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было заведено уголовное дело.

Сидевшего за рулем Lada 57-летнего Сергея Захарова доставили в больницу с многочисленными травмами. Во вторник, 9 июня, стало известно, что мужчина скончался.

Актера задержали. Вопрос об избрании меры пресечения Ефремову будет рассмотрен Таганским судом вечером 9 июня.