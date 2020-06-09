Вопрос об избрании меры пресечения Ефремову будет рассмотрен 9 июня

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Вопрос об избрании меры пресечения актеру Михаилу Ефремову будет рассмотрен 9 июня. Об этом заявили в пресс-службе Таганского суда.
"Ожидается поступление материала сегодня", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Зульфии Гиринчук.
Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с отечественным авто.
Водитель встречного автомобиля был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Позднее он скончался в больнице.
Ефремов был задержан на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков. Также было подтверждено наличие алкоголя в организме актера.
Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы