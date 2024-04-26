Глава МИД КНР Ван И: конфликт США и Китая приведет к обоюдному проигрышу

Фото: depositphotos/azarbico

Сотрудничество Китая и США приведет к обоюдному выигрышу, а конфликт – к обоюдному проигрышу. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

По словам китайского дипломата, международное сообщество ждет, чтобы увидеть, возглавят ли Пекин и Вашингтон международное сотрудничество с целью решения глобальных проблем.

Ван И подчеркнул, что негативные факторы в китайско-американских отношениях все еще усиливаются, поскольку Белый дом продолжает попирать законные права Китая на развитие. Глава МИД КНР призвал США не нарушать "красные линии" в отношении суверенитета Китая и его безопасности, а также не вмешиваться во внутренние дела КНР.

Ранее представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР заявил, что США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе и не подливать масло в огонь.

Дипломат КНР отметил, что конфликт на Украине не является проблемой между Пекином и Вашингтоном, в связи с чем США не должны превращать его в проблему двусторонних отношений.