Востоковед Котков: РФ серьезно зависит от Китая в вопросе поставок оборудования

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В настоящее время РФ серьезно зависит от Китая в поставках машин и оборудования. Об этом в эфире радио КП заявил востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Эксперт напомнил, что в 90-м году 1,5% экспорта СССР в Китай составляли сырье и нефтепродукты, а остальное – машины, станки и оборудование.

"Сейчас у нас все поменялось. Без создания экономического суверенитета, без второй индустриализации нам просто не выжить. У нас есть возможность собственные кадры подготовить. Да все можно сделать, но для этого необходимо менять экономический курс", – добавил Котков.

По его словам, торговый оборот между РФ и Китаем составляет 240 миллиардов долларов, а между США и Китаем – 661 миллиард долларов. В связи с этим, считает специалист, Пекин вынужден прислушиваться к американским санкционным требованиям.

"Китай будет в этой ситуации сохранять лицо и всячески показывать, что он является политически, экономически серьезной державой с очень высокой степенью реализации государственного суверенитета, но тем не менее связка Китай – Америка, Китай – Европа, она важна, она никуда не девается", – подчеркнул эксперт.

Ранее китайские компании в марте 2024 года сократили прямые поставки в Россию машин, оборудования, механизмов, их частей и принадлежностей электрических машин. По словам старшего научного сотрудника РАНХиГС Александра Фиранчука, снижение экспорта китайских товаров в Россию частично объясняется общим снижением экспорта Китая на 7,6% во все страны (к марту 2023 года).

