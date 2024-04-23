РБК: Китай впервые с декабря 2022 года снизил поставки оборудования в РФ

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Китайские компании в марте 2024 года сократили прямые поставки в Россию машин, оборудования, механизмов, их частей и принадлежностей электрических машин. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

По данным аналитиков, в 2024 году китайский экспорт таких товаров в РФ снизился на 15% (до 2,9 миллиарда долларов) по отношению к марту 2023-го. В последний раз подобное снижение фиксировалось в декабре 2022 года – на 11% к декабрю 2021 года.

По словам старшего научного сотрудника РАНХиГС Александра Фиранчука, снижение экспорта китайских товаров в Россию частично объясняется общим снижением экспорта Китая на 7,6% во все страны (к марту 2023 года). Однако данные статистики подтверждают влияние угроз вторичных санкций. Сжатие поставок более выражено в товарных позициях, которые чувствительны с точки зрения санкций, подчеркнул Фиранчук.

Экономист отметил, что динамика китайских поставок в Россию оказалась значительно хуже, чем в другие страны. Он утверждает, что произошедшее сокращение, вероятнее всего, связано с введением вторичных санкций и рисков их расширения.

В материале отметили, что в марте 2024 года больше всего сократилась доля РФ в поставках китайских тракторов, водонагревателей, насосов, электрической аппаратуры для коммуникации, ламп и прожекторов. Однако значительно увеличились поставки металлоконструкций и оборудования для дробления камней.

В свою очередь, экономист Александр Исаков считает, что заявления Америки о введении вторичных санкций ведут к тому, что торговые расчеты занимают больше времени и российские импортеры вынуждены полагаться на страны Центральной Азии для облегчения этой торговли.

Исаков дополнил, что некоторые китайские экспортеры избегают прямого экспорта в Россию, даже когда товары мало связаны с санкционными ограничениями (одежда, обувь). Таким образом, китайские поставщики стремятся избегать прямых отношений с подсанкционными банками и фирмами РФ, предположил он.

"Наиболее вероятно, что угрозы введения вторичных санкций будут значимо ограничивать объемы прямых поставок из Китая. В то же время возникнут новые обходные логистические маршруты", – подчеркнул Фиранчук.

Он утверждает, что это приведет к удорожанию импорта, так как потребует усложнения логистики и покрытия "премии за риск" для посредников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой китайскими компаниями ВПК России. Он отметил, что Китай еще "не перешел красную черту" и не предложил России помощь в виде оружия и боеприпасов.