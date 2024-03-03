Экономисты предупредили о предстоящем наплыве китайского импорта

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Страны вновь ощутят наплыв китайского импорта, поскольку КНР намерена нарастить выпуск продукции, превышая внутренний спрос. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы экономистов.

Широкое распространение импорта дешевых товаров китайского производства произошло в конце 1990-х и начале 2000-х. Это случилось после ряда либеральных реформ и вступления Китая во Всемирную торговую организацию.

Из-за "китайского шока" на территории США случилось падение потребительских цен на рынке. В то же время там разорились многие местные производства.

Представители СМИ считают, что сейчас Китай наращивает экспорт, чтобы восстановить замедлившийся экономический рост. Как уточнил профессор экономики Массачусетского технологического института Дэвид Аутор, на этот раз у государств Запада есть все поводы волноваться, поскольку в настоящий момент Пекин конкурирует на рынке высокотехнологичной продукции.

Ранее в прессе писали, что американская сторона обогнала Китай в гонке за первую экономику мира. В 2023 году ВВП США вырос на 6,3% в номинальном выражении, а ВВП КНР – на 4,6%. Номинальное выражение ВВП означает отсутствие поправок на инфляцию.

Журналисты пришли к выводу, что американская экономика вышла из пандемии COVID-19 в лучшем состоянии, чем китайская. Об этом свидетельствует обстановка на фондовом рынке. В частности, акции компаний из США достигли рекордных максимумов, в то время как китайские ценные бумаги столкнулись с проблемами.

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