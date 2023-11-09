В Кремле пошутили по поводу госдолга США

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Американская сторона имеет такой госдолг, что "бумаги скоро будет не хватать" на доллары для его обслуживания. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", – заявил представитель Кремля, фрагмент его речи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

В прошлом месяце стало известно, что дефицит бюджета Штатов в завершившемся 2023 финансовом году составил 1,7 триллиона долларов. По оценкам Минфина США, это на 320 миллиардов долларов больше, чем дефицит предшествующего года.

До этого сообщалось, что объем американского госдолга впервые в истории стал выше 32 триллионов долларов. Предыдущий уровень составлял 31,95 триллиона долларов.



Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов