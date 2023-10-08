Стратегия России по истощению Запада может сработать – СМИ

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В США оценили стратегию России по истощению Запада. Как сообщает издание CNN Натан Ходж, западные страны проигрывают России в гонке по выпуску снарядов.

"Российская тактика по истощению потенциала военной промышленности Запада может сработать", – заявил Ходж.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал временный законопроект о бюджете, чтобы предотвратить приостановку правительства, и расходы на финансирование Украины в нем не учитывались.

Также американский журналист напомнил о выступлении президента Путина на площадке клуба "Валдай", в ходе которого он рассказал, что у союзников Киева заканчивается оружие.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что реактивная система залпового огня "Солнцепек" является самым страшным оружием российской армии.