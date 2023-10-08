Украинский военнопленный назвал РСЗО "Солнцепек" самым страшным оружием РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский военнопленный рассказал, что реактивная система залпового огня "Солнцепек" является самым страшным оружием российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он наблюдал последствия работы РСЗО в зоне спецоперации. Вместе с этим он заявил, что боится ее больше всего.

"Я не сталкивался с этими "Солнцепеками", но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили", – уточнил военнопленный.

Ранее зарубежные СМИ писали, что российские дроны могут легко обнаружить позиции украинских снайперов. Уточнялось, что пыль, дым и иногда вспышку от выстреливающей из ствола пули тоже можно легко зафиксировать.

При этом в статье говорилось, что бойцы ВСУ отдельно выделяют профессионализм российских снайперов.

ВСУ может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами