08 октября, 17:42Общество
Второй конвой с гумпомощью для Донбасса отправился из Франции
Фото: 123RF/dovidovicd
Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса направили из Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя ассоциации SOS Donbass Анну Новикову-Берне.
По ее словам, в сборе помощи приняли участие восемь государств. Было организовано порядка 30 пунктов сбора гуманитарной помощи.
"Половину пришлось оставить, потому что мы не нашли подходящую фуру – не хватило денег на аренду", – уточнила она.
Ранее российский актер Михаил Пореченков рассказал, как он помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине.
По его словам, работы у них действительно много, волонтеры решают трудные задачи. За все время работы волонтером он еще не встречал людей, которые бы отказались от помощи, уточнил артист.
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