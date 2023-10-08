Второй конвой с гумпомощью для Донбасса отправился из Франции

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Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса направили из Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя ассоциации SOS Donbass Анну Новикову-Берне.

По ее словам, в сборе помощи приняли участие восемь государств. Было организовано порядка 30 пунктов сбора гуманитарной помощи.

"Половину пришлось оставить, потому что мы не нашли подходящую фуру – не хватило денег на аренду", – уточнила она.

Ранее российский актер Михаил Пореченков рассказал, как он помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине.

По его словам, работы у них действительно много, волонтеры решают трудные задачи. За все время работы волонтером он еще не встречал людей, которые бы отказались от помощи, уточнил артист.

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