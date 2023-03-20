Более 5 тыс учебников и книг художественной литературы отправят из Москвы в Донбасс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице волонтеры помогли подготовить к отправке в читальни ДНР и ЛНР более пяти тысяч изданий художественной литературы и учебников в рамках акции по восстановлению фондов русской литературы "Книги Донбассу". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отправка состоится в апреле. Как рассказала председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, за год с начала работы штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" из столицы было отправлено более 15 тысяч изданий художественной литературы.

"Еще один культурный гуманитарный груз в Донбасс волонтеры Москвы подготовили осенью. Они передали свыше 400 музыкальных инструментов, нотных тетрадей, мольбертов и других предметов для молодых талантов", – поделилась Драгунова.

Акция "Книги Донбассу" проходит при поддержке ресурсного центра "Мосволонтер" и по инициативе Русского космического общества (РКО). Полномочный представитель президиума РКО Анна Козлова отметила, что восстановление книжных фондов отечественной литературы в новых регионах страны является одной из главных задач общества.

Сообщается, что книги будут переданы на склад Союза народного сплочения, после чего некоторую часть из них отправят в библиотеку Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Другие издания передадут библиотечной системе Волновахского района.

В 14 штабах "Москва помогает" продолжается сбор продуктов питания и товаров первой необходимости для жителей новых территорий РФ. Присоединиться к добровольческому корпусу может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо оставить заявку на сайте "Мосволонтера".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в обиход общероссийский отличительный знак для волонтеров, которые помогают российским военным в зоне специальной военной операции.

До этого Сергей Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Мэр столицы отметил, что за год с начала акции горожане собрали около 1 080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России.

Москвичам показали работу волонтеров в ДНР

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