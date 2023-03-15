В Госдуме оценили идею учреждения знака отличия для волонтеров в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение о введении знака отличия для волонтеров, которые помогают Вооруженным силам России в зоне спецоперации. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, что как меру поощрения было бы приятно получить и индивидуально волонтерам, и организациям в целом. Поэтому инициатива заслуживает внимания и проработки", – отметил он.

По словам парламентария, ранее с аналогичной инициативой выступал депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который лично принял участие в спецоперации в качестве добровольца.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в обиход общероссийский отличительный знак для волонтеров, которые помогают российским военным в зоне спецоперации. Он подготовил соответствующее обращение на имя Михаила Мишустина.

Депутат отметил, что россияне принимают участие в сборе гуманитарной помощи, а также перечисляют деньги на нужды войск. Свое предложение Милонов мотивировал тем, что общероссийский знак отличия будет способствовать единению граждан.

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