Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За год с начала акции "Москва помогает" горожане собрали около 1 080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Горожане передают одежду, бытовую технику, телефоны, средства реабилитации. Собирают детей из новых территорий в школу, дарят музыкальные инструменты и все для новорожденных", – написал градоначальник.

Мэр добавил, что в Москве работают 14 штабов приема гуманитарной помощи. Большинство работают ежедневно с 10:00 до 19:00, напомнил Собянин.

Уточнить информацию о самых необходимых вещах, необходимых жителям присоединенных территорий, можно по номеру телефона 8 (499) 170–02–25.

Мэр сообщил, что для сбора и сопровождения гуманитарной помощи был создан волонтерский корпус. На данный момент там свою деятельность осуществляют более 12 тысяч человек.

Между тем Собянин рассказал о работе проекта по трудоустройству выпускников социальных домов. По словам градоначальника, они уже 2 года работают в центрах госуслуг.

Проект позволяет людям с ментальными особенностями лучше адаптироваться, научиться организовывать свой день и общаться, отметил Собянин.

Порядка 30 горожан стали обладателями знака отличия "Волонтер Москвы"

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