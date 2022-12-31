Волонтеры рассказали, как помогают участникам СВО и жителям новых территорий РФ

Москвичи и власти города оказывают большую помощь жителям новых территорий РФ и участникам СВО: с февраля столичные пункты сбора приняли почти 3 миллиона предметов первой необходимости. При этом некоторые москвичи оказывают помощь в сборе посылок либо ухаживают за ранеными бойцами в качестве волонтеров. Москва 24 поговорила с несколькими добровольцами.
Помощь и восстановление новых территорий
С февраля в столице работает штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В пункты можно принести продукты и одежду для беженцев и жителей новых территорий РФ.
"В пункты сбора москвичи приносят чаще всего продукты – это 27,8% от общего количества гуманитарной помощи. Также они стараются окружить заботой детей – канцелярия составляет 23,7%, детские товары и питание – 19,08%. Кроме того, горожане приносят средства личной гигиены, хозяйственные товары, одежду, предметы бытовой техники и другое", – добавили в организации.
В целом на сегодняшний день в Москве работают 70 пунктов приема. Помимо вещей и продуктов, здесь можно передать новогодние подарки детям, живущим на новых территориях России, а также открытки для участников специальной военной операции.
Кроме того, Москва помогает и городам-побратимам: Донецку и Луганску.
Московские специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в Донецке к зиме более 700 объектов. В работах одновременно задействовали свыше двух тысяч человек и почти 240 единиц техники. Бригады столичных коммунальщиков помогают поддерживать работу систем жизнеобеспечения в ДНР.
Кроме того, в ДНР и ЛНР на регулярной основе работают специалисты около 30 медицинских организаций Москвы. Среди них – хирурги различных специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи. В новых регионах они провели уже более четырех тысяч операций. В том числе они помогают организовать стационарную помощь, устанавливать и настраивать медицинскую технику, а также оказывать консультативную поддержку.
Жанна, волонтер Москвы
Жанна – студентка третьего курса филфака. Свой добровольческий путь она начала со школьной скамьи. Еще в 2016 году получила первую личную книжку волонтера и начала развиваться, участвуя в различных школьных и городских мероприятиях.
В качестве волонтера в свободное от учебы время Жанна помогает на ключевых событиях столицы. В этом году ее выбор пал на штаб "Москва помогает", где волонтеры трудятся в пунктах приема гумпомощи.
Девушка рассказала, что приходит к назначенному тимлидером времени в уже полученной экипировке либо форму выдают на месте. Затем она слушает инструктаж, а далее выполняет свои задачи.
Больше всего людей приходит в послеобеденное и вечернее время, а также в выходные. Жанна принимает то, что они принесли, осматривает, определяет, какие из вещей б/у, а какие новые, затем проверяет сроки годности и заносит в базу по разным категориям. Далее все сортирует и упаковывает в коробки.
Волонтеры собирают вещи и для взрослых, и для детей – как новые, так и бывшие в использовании, продукты длительного хранения, постельные и душевые принадлежности, канцелярские товары, детское питание, бытовую технику, средства личной гигиены и многое другое. Продукты должны быть с действительным сроком годности и с длительным сроком хранения, в цельной упаковке, пояснила Жанна.
"Для меня волонтерство – это еще один способ поделиться опытом или подарить нуждающимся частичку добра, частичку своего сердца. Делая добро от души и сердца, осознаешь всю важность помощи людям", – сказала девушка.
Ольга, медик "Союза добровольцев Донбасса"
Ольга – руководитель медико-социального отдела "Союза добровольцев Донбасса" (СДД). До 2014 года преподавала в РЭУ имени Г. В. Плеханова стратегический менеджмент и несколько курсов, связанных с экономикой, имеет кандидатскую степень.
В "Союз добровольцев Донбасса" ее пригласили знакомые, которых затронул конфликт на Украине. Изначально для нее это была история на одно лето, которая в итоге затянула Ольгу, и она полностью переключилась на работу в организации.
После начала СВО ее главное желание – помогать лечить людей – не изменилось, только приняло новые формы. Около двух месяцев Ольга провела в Херсонской области в составе добровольческого батальона "Барс-13" медиком медпункта, в 50 километрах от госпиталя Новой Каховки.
В ее обязанности входил прием раненых, отправка их в больницы, учет и выдача медикаментов. С утра Ольга находилась в медпункте, к ней приходили заболевшие бойцы или с легкими ранениями, которых не эвакуировали и оставляли на долечивание в части. Также были те, кто выздоровел и вернулся из госпиталя с назначениями. Ольга их всех принимала, поддерживала их, оказывала медпомощь, выдавала назначения.
Если было необходимо, днем медик сопровождала бойцов в госпиталь. Поездки на "Урале" или на "КамАЗе" в Новую Каховку и обратно отнимали достаточно много времени – "это концы не очень близкие", поясняет она.
Вечером Ольга продолжала прием по обращениям с жалобами. Также медик вела записи о ранениях, об эвакуации пострадавших, протоколировала их судьбу. В основном женщина лечила раненых собственных подразделений СДД, но не только: в СВО участвует много военнослужащих Народной милиции ЛНР и ДНР.
Самое сильное впечатление за все время на фронте Ольга пережила 3 сентября.
По ее словам, "боевые действия – это всегда тяжело", и у любого, кто туда отправляется, проносятся тревожные мысли. "Я не исключение, но считаю, что людям надо помогать", – призналась женщина.
Валерий, волонтер в госпитале имени Н. Н. Бурденко
Валерий – полковник в отставке, кадровый военный. Служил в горячих точках, долгое время преподавал в Военноинженерной академии имени В. В. Куйбышева в Москве.
Вот уже более девяти месяцев он работает в фонде помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который помогает главному военному клиническому госпиталю имени Н. Н. Бурденко. Здесь лечатся тяжелораненые военнослужащие, многие из которых нуждаются в длительной реабилитации.
С марта Валерий практически каждый день посещает госпиталь, общается с пострадавшими бойцами и знает, в чем они нуждаются.
Помимо дорогостоящего медицинского оборудования, наиболее востребованы для бойцов одежда и одноразовые пеленки, признается волонтер. По его словам, в госпитале пеленки уходят тысячами.
Он отмечает, что москвичи вносят большую лепту в сбор помощи раненым. "Ежечасно в госпиталь стучатся обычные москвичи и приносят продукты, вещи, медикаменты. Этот поток неиссякаемый. У наших людей есть потребность быть полезным в это непростое время. Я восхищаюсь нашим народом", – поделился он.
Продукты принимают далеко не все, чтобы не навредить рациону пациентов. В основном можно чай, кофе, сахар, печенье и фрукты. А вот мясные и молочные продукты не берут. Большинство из тех, кто приносит гуманитарку, старше 25 лет, многие из них женщины среднего и старшего возраста, говорит Валерий. "Видимо, работает материнский инстинкт", – считает он.
Мужчина не только занимается сбором и распределением гумпомощи: бывает, ему приходится встречать в Москве приезжающих из регионов жен и матерей раненых бойцов. Волонтер также помогает организовать им временное жилье от Минобороны.
Главным впечатлением за девять месяцев нахождения в госпитале для Валерия стала реакция раненых бойцов. По его словам, несмотря на боль, "парни очень мужественные". Они не жалуются на судьбу и всеми силами пытаются выкарабкаться из сложившейся ситуации, как можно скорее восстановиться и вернуться к нормальной жизни, заключил Валерий.