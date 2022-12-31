Волонтеры рассказали, как помогают участникам СВО и жителям новых территорий РФ

Москвичи и власти города оказывают большую помощь жителям новых территорий РФ и участникам СВО: с февраля столичные пункты сбора приняли почти 3 миллиона предметов первой необходимости. При этом некоторые москвичи оказывают помощь в сборе посылок либо ухаживают за ранеными бойцами в качестве волонтеров. Москва 24 поговорила с несколькими добровольцами.

Помощь и восстановление новых территорий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С февраля в столице работает штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". В пункты можно принести продукты и одежду для беженцев и жителей новых территорий РФ.





пресс-служба Мосволонтер Неравнодушные жители города, добровольцы и организации собрали свыше 2,7 миллиона необходимых товаров для переселенцев и жителей новых территорий России.

"В пункты сбора москвичи приносят чаще всего продукты – это 27,8% от общего количества гуманитарной помощи. Также они стараются окружить заботой детей – канцелярия составляет 23,7%, детские товары и питание – 19,08%. Кроме того, горожане приносят средства личной гигиены, хозяйственные товары, одежду, предметы бытовой техники и другое", – добавили в организации.

В целом на сегодняшний день в Москве работают 70 пунктов приема. Помимо вещей и продуктов, здесь можно передать новогодние подарки детям, живущим на новых территориях России, а также открытки для участников специальной военной операции.

Кроме того, Москва помогает и городам-побратимам: Донецку и Луганску.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы активно работали над восстановлением социальной инфраструктуры, жилья и в первую очередь, конечно, участвовали в подготовке к зимнему отопительному сезону.

Московские специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в Донецке к зиме более 700 объектов. В работах одновременно задействовали свыше двух тысяч человек и почти 240 единиц техники. Бригады столичных коммунальщиков помогают поддерживать работу систем жизнеобеспечения в ДНР.

Кроме того, в ДНР и ЛНР на регулярной основе работают специалисты около 30 медицинских организаций Москвы. Среди них – хирурги различных специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи. В новых регионах они провели уже более четырех тысяч операций. В том числе они помогают организовать стационарную помощь, устанавливать и настраивать медицинскую технику, а также оказывать консультативную поддержку.

Жанна, волонтер Москвы

Фото: предоставлено героем статьи

Жанна – студентка третьего курса филфака. Свой добровольческий путь она начала со школьной скамьи. Еще в 2016 году получила первую личную книжку волонтера и начала развиваться, участвуя в различных школьных и городских мероприятиях.

В качестве волонтера в свободное от учебы время Жанна помогает на ключевых событиях столицы. В этом году ее выбор пал на штаб "Москва помогает", где волонтеры трудятся в пунктах приема гумпомощи.





Жанна волонтер Москвы Я понимала, что могу быть полезной в этих пунктах, тем более для меня важно помогать городу и обществу. Такими добрыми и безвозмездными поступками мы делаем мир лучше.

Девушка рассказала, что приходит к назначенному тимлидером времени в уже полученной экипировке либо форму выдают на месте. Затем она слушает инструктаж, а далее выполняет свои задачи.

Больше всего людей приходит в послеобеденное и вечернее время, а также в выходные. Жанна принимает то, что они принесли, осматривает, определяет, какие из вещей б/у, а какие новые, затем проверяет сроки годности и заносит в базу по разным категориям. Далее все сортирует и упаковывает в коробки.

Волонтеры собирают вещи и для взрослых, и для детей – как новые, так и бывшие в использовании, продукты длительного хранения, постельные и душевые принадлежности, канцелярские товары, детское питание, бытовую технику, средства личной гигиены и многое другое. Продукты должны быть с действительным сроком годности и с длительным сроком хранения, в цельной упаковке, пояснила Жанна.

"Для меня волонтерство – это еще один способ поделиться опытом или подарить нуждающимся частичку добра, частичку своего сердца. Делая добро от души и сердца, осознаешь всю важность помощи людям", – сказала девушка.

Ольга, медик "Союза добровольцев Донбасса"

Фото: предоставлено героем статьи

Ольга – руководитель медико-социального отдела "Союза добровольцев Донбасса" (СДД). До 2014 года преподавала в РЭУ имени Г. В. Плеханова стратегический менеджмент и несколько курсов, связанных с экономикой, имеет кандидатскую степень.

В "Союз добровольцев Донбасса" ее пригласили знакомые, которых затронул конфликт на Украине. Изначально для нее это была история на одно лето, которая в итоге затянула Ольгу, и она полностью переключилась на работу в организации.

После начала СВО ее главное желание – помогать лечить людей – не изменилось, только приняло новые формы. Около двух месяцев Ольга провела в Херсонской области в составе добровольческого батальона "Барс-13" медиком медпункта, в 50 километрах от госпиталя Новой Каховки.

В ее обязанности входил прием раненых, отправка их в больницы, учет и выдача медикаментов. С утра Ольга находилась в медпункте, к ней приходили заболевшие бойцы или с легкими ранениями, которых не эвакуировали и оставляли на долечивание в части. Также были те, кто выздоровел и вернулся из госпиталя с назначениями. Ольга их всех принимала, поддерживала их, оказывала медпомощь, выдавала назначения.





Ольга руководитель медико-социального отдела "Союза добровольцев Донбасса" Чаще всего приходилось иметь дело не с боевыми ранениями. Когда формируется подразделение, первое время (особенно первые две недели) проходят как в детском саду. В том плане, что подавляющее большинство обращений – это сплошные ОРВИ, ОРЗ и желудочно-кишечные жалобы.

Если было необходимо, днем медик сопровождала бойцов в госпиталь. Поездки на "Урале" или на "КамАЗе" в Новую Каховку и обратно отнимали достаточно много времени – "это концы не очень близкие", поясняет она.

Вечером Ольга продолжала прием по обращениям с жалобами. Также медик вела записи о ранениях, об эвакуации пострадавших, протоколировала их судьбу. В основном женщина лечила раненых собственных подразделений СДД, но не только: в СВО участвует много военнослужащих Народной милиции ЛНР и ДНР.

Самое сильное впечатление за все время на фронте Ольга пережила 3 сентября.





Ольга руководитель медико-социального отдела "Союза добровольцев Донбасса" В этот день мы очень тяжело переправлялись через Днепр обратно на левый берег. Когда подразделение выходило на переправе, нас накрыли высокоточным оружием. Мы не ожидали удара, потому что переправа находилась очень далеко от линии фронта.

По ее словам, "боевые действия – это всегда тяжело", и у любого, кто туда отправляется, проносятся тревожные мысли. "Я не исключение, но считаю, что людям надо помогать", – призналась женщина.

Валерий, волонтер в госпитале имени Н. Н. Бурденко

Фото: предоставлено героем статьи

Валерий – полковник в отставке, кадровый военный. Служил в горячих точках, долгое время преподавал в Военноинженерной академии имени В. В. Куйбышева в Москве.

Вот уже более девяти месяцев он работает в фонде помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который помогает главному военному клиническому госпиталю имени Н. Н. Бурденко. Здесь лечатся тяжелораненые военнослужащие, многие из которых нуждаются в длительной реабилитации.

С марта Валерий практически каждый день посещает госпиталь, общается с пострадавшими бойцами и знает, в чем они нуждаются.





Валерий член попечительского совета фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" Многим для реабилитации нужны индивидуальные средства медицины. Прежде всего, различные ортезы (корсеты, бандажи, специальная обувь и так далее. – Прим. ред.), подмышечные и локтевые костыли.

Помимо дорогостоящего медицинского оборудования, наиболее востребованы для бойцов одежда и одноразовые пеленки, признается волонтер. По его словам, в госпитале пеленки уходят тысячами.

Он отмечает, что москвичи вносят большую лепту в сбор помощи раненым. "Ежечасно в госпиталь стучатся обычные москвичи и приносят продукты, вещи, медикаменты. Этот поток неиссякаемый. У наших людей есть потребность быть полезным в это непростое время. Я восхищаюсь нашим народом", – поделился он.

Продукты принимают далеко не все, чтобы не навредить рациону пациентов. В основном можно чай, кофе, сахар, печенье и фрукты. А вот мясные и молочные продукты не берут. Большинство из тех, кто приносит гуманитарку, старше 25 лет, многие из них женщины среднего и старшего возраста, говорит Валерий. "Видимо, работает материнский инстинкт", – считает он.

Мужчина не только занимается сбором и распределением гумпомощи: бывает, ему приходится встречать в Москве приезжающих из регионов жен и матерей раненых бойцов. Волонтер также помогает организовать им временное жилье от Минобороны.

Главным впечатлением за девять месяцев нахождения в госпитале для Валерия стала реакция раненых бойцов. По его словам, несмотря на боль, "парни очень мужественные". Они не жалуются на судьбу и всеми силами пытаются выкарабкаться из сложившейся ситуации, как можно скорее восстановиться и вернуться к нормальной жизни, заключил Валерий.