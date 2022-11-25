Москвичам напомнили о работе 14 штабов по сбору гуманитарной помощи

Фото: mos.ru/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице функционируют 14 штабов по сбору гуманитарной помощи. Жители города могут передать через них продукты питания и вещи первой необходимости, в том числе для проживающих в новых субъектах РФ, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Гуманитарную помощь принимают каждый день с 10:00 до 19:00 в штабах по следующим адресам:



Ленинградский проспект, дом 5, строение 1;

4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1;

улица Каховка, дом 21;

улица Петрозаводская, дом 18, корпус 1;

улица Вересковая, дом 5;

улица Фортунатовская, дом 14;

Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2;

улица Винокурова, дом 2;

Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1;

улица Маршала Новикова, дом 5;

улица Остафьевская, дом 8, корпус 2;

Зеленоград, корпус 239.

Горожане также могут передать гуманитарную помощь в центрах, открытых на базе МИСиС и Дома молодежи РУТ. Они работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

В пунктах по сбору гумпомощи принимают продукты питания долгого срока хранения и в неповрежденной упаковке, воду в бутылках, средства личной гигиены, канцелярию, одежду и многое другое.

Узнать подробнее о вещах, которые можно приносить и которые в настоящее время необходимы в первую очередь, можно по телефону горячей линии 8 (499) 170-02-25. Присоединиться к волонтерам, которые работают в пунктах, можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее сообщалось, что с февраля в Москве собрали более 900 тонн гуманитарной помощи. Ее отправят в 18 регионов страны, включая территории, которые недавно вошли в состав России.

До этого стало известно, что более 2,5 тонны гуманитарной помощи с начала октября партия "Единая Россия" собрала Донбассу. Ежедневно жители ТиНАО, члены партии и волонтеры приносили в пункты разного рода вещи.



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