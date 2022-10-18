Единороссы ТиНАО собрали 2,5 тонны гуманитарной помощи для Донбасса

Фото: /Маргарита Торосян

С начала октября партия "Единая Россия" собрала более 2,5 тонны гуманитарной помощи Донбассу. Каждый день жители ТиНАО, члены партии и волонтеры приносили разного рода вещи.

Гуманитарный груз активисты и замруководителя фракции в МГД Александр Козлов доставили в Московское реготделение "Единой России".

"Упаковали коробки с продуктами питания, посудой, средствами личной гигиены, предметами первой необходимости, игрушками, книжками для детей, канцелярскими товарами от ТиНАО. <…> Спасибо каждому, кто приносит вещи, укладывает и формирует коробки, везет их, раздает на местах", – прокомментировал Козлов.

Муниципальный депутат поселения Десеновского Наталия Цветкова поделилась, что для сбора гуманитарной поддержки были приложены все доступные силы. Помимо этого, она отметила, что для организации были задействованы все формы связи.

По словам волонтера Ларисы Смирновой, на данный момент в пункты сбора поступает достаточно большое число вещей, которые отправят в Донбасс.

"Сбор помощи продолжается", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в столице создали второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Он осуществляет свою деятельность на базе Центра молодежного парламентаризма на улице Каховке.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!