Столичные единороссы откроют 82 пункта сбора книг для жителей ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные единороссы откроют 82 пункта приема книг для жителей Донецкой и Луганской народных республик в рамках акции "Книги – Донбассу", заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Об этом сообщает пресс-служба московского городского регионального отделения "Единой России".

По его словам, с начала специальной военной операции отделение собрало и отправило в Донбасс более 15 тонн художественной литературы и учебников.

"Мы в партии понимаем всю необходимость и важность этой акции. Благодаря ей дети в Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать книги и изучать школьную программу по российским образовательным стандартам. С 12 августа во всех округах столицы будет открыто 82 пункта приема литературы. Приглашаем присоединиться к акции всех неравнодушных жителей Москвы", – сказал Шапошников.

Замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова, в свою очередь, рассказала, что москвичи приносят художественную литературу, детские издания и учебники в партийные штабы общественной поддержки.

"Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобожденных территорий", – пояснила она.

В пресс-службе столичного отделения партии уточнили, что волонтеры будут забирать книги из пунктов приема и передавать для отправки с гуманитарными грузами. Всего московские единороссы отправили в Донбасс более 500 тонн гуманитарного груза.

"Также партия оказывает постоянную помощь беженцам, проживающим в ПВР в Подмосковье, а также раненым, проходящим реабилитацию и лечение в московских военных госпиталях", – говорится в материале.

Акция "Книги – Донбассу" стартовала 21 марта 2022 года на пунктах сбора гумпомощи и в общественных приемных "Единой России".

Ранее сообщалось, что москвичи в рамках акции "Москва помогает" собрали для беженцев из Донбасса почти 833 тонны гуманитарной помощи с начала спецоперации. Она напомнила, что всего в городе функционируют 12 штабов сбора гумпомощи. В их работе приняли участие уже свыше 26 тысяч горожан и 71 организация.