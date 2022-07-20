"Единая Россия" Москвы направила детям Донбасса более 4500 тыс азбук и прописей

Фото: Андрей Корытник
Московское отделение партии "Единая Россия" направило пять тонн гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР, включая более 5 000 книг и 1 500 тонн питьевой воды.
В ближайшее время в республики доставят питьевую воду, художественную литературу и учебные пособия для учеников первых классов. По словам координатора направления "Забота о каждом нуждающемся" народной программы партии "Единая Россия" Инны Святенко, что вопрос обеспечения школ ДНР учебными пособиями выходит на первый план.
"Ребята должны иметь возможность учиться по российским учебникам, и наша задача – им в этом помочь. К сбору подключились не только партийцы, но и муниципальные депутаты, которые на районном уровне взаимодействуют с жителями по вопросам сбора товаров первой необходимости, а также неравнодушные предприниматели", – рассказала Святенко.
Предприниматель Аркадий Теплицкий направил для первоклассников около 4 500 экземпляров азбуки и прописей. Ими получится обеспечить более 700 учеников. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что школьники в Донбассе лишены возможности полноценно учиться и читать литературу на русском языке, а благодаря акции в ДНР и ЛНР пополнятся библиотечные фонды.
"Передаю в библиотеки Донбасса книги из серии "Они отстояли Москву" о защитниках столицы в 1941 году. Это очень символично, поскольку как никогда мы можем провести исторические параллели – простые люди, настоящие патриоты встают на защиту родной земли. Также наши друзья из Северо-Восточного округа – издательство "Вече" – передают в Донбасс подборку детских книг", – отметил Шапошников.
Учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения "Школа № 91 города Донецка" Ирина Радченко направила слова благодарности всем, кто помог в сборе помощи.
Ранее сообщалось, что москвичи в рамках акции "Москва помогает" собрали для беженцев из Донбасса почти 833 тонны гуманитарной помощи с начала спецоперации. Она напомнила, что всего в городе функционируют 12 штабов сбора гумпомощи. В их работе приняли участие уже свыше 26 тысяч горожан и 71 организация.
МО РФ опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи в ЛНР
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