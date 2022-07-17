Омбудсмен сообщила об открытии в ДНР первого пункта временного размещения семейного типа

РИА Новости/Павел Лисицын

В ДНР начал функционировать первый пункт временного размещения семейного типа. Об этом сообщила уполномоченной при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что новый пункт сделали специально для детей и семей с детьми, переживших боевые действия.

"Нашу инициативу поддержал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. И сегодня коллеги прислали сообщение о том, что приняли в ПВР первую семью", – отметила Львова-Белова.

Омбудсмен подчеркнула, что в ПВР можно будет получить базовую помощь – одежду, питание, осмотр медиков, а также поддержку психолога.

"Планируем выделить место для игровой комнаты, где взрослые смогли бы оставлять малышей под присмотром волонтеров на время решения юридических и бытовых вопросов", – заявила Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что жители столицы в рамках акции "Москва помогает" собрали для беженцев из Донбасса почти 833 тонны гуманитарной помощи с начала спецоперации.

Всего в городе функционируют 12 штабов сбора гумпомощи. В их работе приняли участие уже свыше 26 тысяч горожан и 71 организация. Чаще всего желающие помочь москвичи приносили еду – на нее пришлась почти треть собранной помощи. Также многие передавали детские товары, средства личной гигиены, канцелярию, хозтовары и одежду.