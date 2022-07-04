Первую крупную партию гумпомощи доставили в Лисичанск

Фото: ТАСС/Александр Река

Русская гуманитарная миссия привезла порядка 10 тонн гумпомощи жителям Лисичанска в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Команда Русской гуманитарной миссии привезла более 10 тонн груза в накануне освобожденный Лисичанск. Местные жители получили свою первую за 4,5 месяца гуманитарную помощь", – заявил собеседник информагентства.

Горожанам передали 400 продуктовых наборов и 1,5 тонны воды, а также средства личной гигиены.

Еще 5 тонн продовольствия доставили в храм Божией Матери в Лисичанске. Впоследствии продукты будут распределены между нуждающимися.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль военных из России перешли Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты.