Зеленский подтвердил отвод от Лисичанска военных ВСУ

Фото: ТАСС/The Presidential Office of Ukraine

Командование ВСУ отвело военных от Лисичанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно – что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия", – сказал он в опубликованном в его телеграм-канале видеообращении.

Ранее помощник главы Чечни сообщил, что подразделения спецназа "Ахмат" и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не дали покинуть населенный пункт.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

