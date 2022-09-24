В Москве открыли второй штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса появился на юго-западе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что он функционирует на базе Центра молодежного парламентаризма на улице Каховка. Прием предметов первой необходимости осуществляется каждый день с 10:00 до 19:00.

Приемом, сортировкой, учетом и упаковкой занимаются волонтеры. Всего с момента начала акции 7,2 тысячи добровольцев приняли участие в ней, более 29,1 тысячи москвичей и 101 организация оказали помощь жителям Донбасса.

"Всего было собрано более 2,2 миллиона единиц различных товаров, и из Москвы отправили 862,6 тонны необходимых предметов в пункты временного размещения беженцев", – говорится в сообщении.

Также гуманитарную помощь принимают по адресам:



Петрозаводская улица, дом 18, корпус 1;

Фортунатовская улица, дом 14;

Вересковая улица, дом 5;

Улица Винокурова, дом 2;

Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2;

Остафьевская улица, дом 8, корпус 2;

Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1;

Улица Маршала Новикова, дом 5

Зеленоград, корпус 239.

+7 499 170-02-25

По вопросам гуманитарной помощи по номеруработает горячая линия "Время помогать", на которую поступило свыше 8,1 тысячи звонков.

Ранее сообщалось, что москвичи в рамках акции "Москва помогает" собрали для беженцев из Донбасса почти 833 тонны гуманитарной помощи с начала спецоперации. Всего в работе штабов сбора гумпомощи приняли участие уже свыше 26 тысяч горожан и 71 организация.

