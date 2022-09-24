В Москве открыли второй штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Второй штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса появился на юго-западе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что он функционирует на базе Центра молодежного парламентаризма на улице Каховка. Прием предметов первой необходимости осуществляется каждый день с 10:00 до 19:00.
Приемом, сортировкой, учетом и упаковкой занимаются волонтеры. Всего с момента начала акции 7,2 тысячи добровольцев приняли участие в ней, более 29,1 тысячи москвичей и 101 организация оказали помощь жителям Донбасса.
"Всего было собрано более 2,2 миллиона единиц различных товаров, и из Москвы отправили 862,6 тонны необходимых предметов в пункты временного размещения беженцев", – говорится в сообщении.
Также гуманитарную помощь принимают по адресам:
Ранее сообщалось, что москвичи в рамках акции "Москва помогает" собрали для беженцев из Донбасса почти 833 тонны гуманитарной помощи с начала спецоперации. Всего в работе штабов сбора гумпомощи приняли участие уже свыше 26 тысяч горожан и 71 организация.
Российские военные доставили гумпомощь детям ЛНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: