Число волонтеров-студентов в Москве выросло в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве количество волонтеров-студентов выросло в полтора раза по сравнению с 2021 годом и на сегодняшний день достигает более 380 тысяч, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в настоящее время подготовка добровольцев проходит более чем в 150 волонтерских центрах на базе вузов Москвы. Все чаще добровольцами становятся студенты.

При участии волонтеров каждый год проходят многие важные события, как, например, Московский урбанистический форум, акция "Бессмертный полк", День молодежи и Российская креативная неделя.

"Благодаря открытию новых волонтерских центров в округах столицы в Москве увеличилось число молодежи, занимающейся добровольчеством. Студенты – это настоящие двигатели волонтерства. Они активные, любознательные и неравнодушные. Ребята предлагают и реализуют сотни социально полезных инициатив для столицы. Эта поддержка дает городу возможность проводить самые значимые мероприятия, зная, что их организация пройдет на высоком уровне", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

По статистике, наибольшую активность в волонтерстве проявляют студенты начальных курсов, которым интересно попробовать себя в разных направлениях вне занятий. На характер добровольческой деятельности также влияет специализация вуза. К примеру, в медицинских вузах чаще проводятся события по теме здорового образа жизни и популяризации донорства, а в институтах гражданской защиты развито волонтерство в сфере общественной безопасности.

Согласно прошлогоднему исследованию "Мосволонтера", больше всего среди волонтеров-студентов женского пола – 70,9%. Чаще всего молодые добровольцы увлекаются такими направлениями, как событийное, спортивное, социальное и экологическое волонтерство.

Узнать подробности о добровольчестве можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и на его странице в социальной сети "ВКонтакте" и в телеграм-канале.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что жители столицы собрали более 156 тысяч подарков в рамках новогодней акции "Москва помогает".

Вместе с подарками они отправили свыше 12 тысяч поздравительных открыток участникам специальной военной операции, семьям мобилизованных и детям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Более 156 тысяч подарков собрали волонтеры жителям новых регионов страны

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