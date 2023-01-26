Прием заявок на соревнования юных инженеров "Первый элемент" стартовал в Москве

Фото: vk.com/resyrsniy_centr

В Москве стартовал прием заявок на соревнования юных инженеров "Первый элемент". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

К участию в чемпионате будут допускаться школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений столицы в возрасте от 11 до 21 года. После отбора команды пройдут 20-часовое обучение.

"Во время подготовки к чемпионату ребята получат инженерные навыки и знания в области энергетики, химии, электроники. Пилоты отточат мастерство управления, а механики и дизайнеры познакомятся с аэродинамикой и сопротивлением материалов", – объяснила Сергунина.

В финальной части соревнований каждая команда представит радиоуправляемую модель в масштабе 1:10. С помощью нее финалисты должны будут пройти максимальное количество кругов за 6 часов гонки.

Подать заявку на участие в чемпионате можно до 6 февраля на сайте проекта. Соревнования состоятся на ВДНХ 17 и 18 марта. Стать зрителями соревнований могут все желающие.

Ранее в Москве стартовал зимний набор волонтеров-рекрутеров. Их основными задачами являются проведение интервью и составление информационного портфолио для отбора волонтеров для крупных и важных мероприятий. Для присоединения к команде необходимо пройти регистрацию на сайте центра "Мосволонтер" и заполнить там анкету.



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