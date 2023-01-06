Более 180 тысяч москвичей стали участниками молодежного проекта "Бизнес-уик-энд"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 180 тысяч жителей столицы стали участниками молодежного проекта "Бизнес-уик-энд" за четыре года с момента его запуска. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, ее слова опубликованы на портале мэра Москвы.

Сергунина отмечает, что около девяти тысяч выпускников столичного проекта уже открыли свое дело. В программе участвуют москвичи в возрасте с 14 до 35 лет, среди них – как школьники и студенты, так и начинающие предприниматели. В рамках проекта они прорабатывают идеи стартапов и получают необходимые знания.

"Для участников проекта проводят тренинги, лекции и встречи с наставниками. Занятия помогают определиться, в какой сфере вести бизнес и какие компетенции для этого понадобятся", – подчеркивает заммэра.

В 2023 году желающие погрузиться в сферу предпринимательства смогут присоединиться к "Бизнес-уик-энд-марафону".

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии информационной платформы для бизнесменов "Открытый контроль". По его словам, пользователям платформы стали доступны новые сервисы и услуги. С ее помощью предприниматели смогут записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы по вопросам строительства, недвижимости и социальной защиты.

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