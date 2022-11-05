Пассажиры метро сэкономили более 665 млн рублей со старта акции "Время ранних"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

За два года пассажиры метро сэкономили более 665 миллионов рублей благодаря скидке на проезд до 50% вне часа пик, которая действует в рамках акции "Время ранних". Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги. Воспользоваться скидкой можно в рабочие дни с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

"Сергей Собянин поручил сделать поездки в городском транспорте не только комфортными, но и выгодными. Благодаря акции "Время ранних" пассажиры могут получить скидку на проезд утром, вне часа пик", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ежедневно акцией пользуются более 100 тысяч пассажиров. Он подчеркнул, что многие стали ездить либо чуть раньше основного часа пик, либо чуть позже. Благодаря этому в вагонах и на станциях стало свободнее.

Ликсутов добавил, что проект помог разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию в утренний час пик на 6,7%. Он отметил, что это равнозначно запуску двух дополнительных поездов в сторону центра.

Ранее заммэра сообщил, что пассажиры наземного общественного транспорта Москвы совершили более 6 миллионов бесплатных пересадок за год с момента запуска сервиса. Он рассказал, что бесплатные пересадки доступны пассажирам с осени 2021 года. Услуга помогает формировать самые удобные и быстрые маршруты передвижения по городу.

По данным Дептранса, выбирая оптимальные маршруты, пассажиры наземного городского транспорта Москвы экономят более 500 рублей в месяц. Услугой пользуется каждый четвертый пассажир.

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