Оплату на выезде введут на 59 парковках со шлагбаумом в столице

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Оплату на выезде введут на 59 парковках со шлагбаумом в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Руководитель ведомства Максим Ликсутов заявил, что Дептранс продолжает улучшать качество услуг на парковках со шлагбаумом по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

"До конца года на 59 из них мы установим современное оборудование, которое позволит оплачивать парковку прямо на выезде с нее – новый способ сэкономит до 20 минут в день", – заявил Ликсутов.

Глава департамента транспорта уточнил, что новая система будет экологичной за счет отказа от бумажных чеков в пользу электронных.

В настоящий момент в Москве действуют более 80 парковок со шлагбаумом. Новый способ оплаты планируется распространить на все доступные площадки.

Ранее в августе москвичам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом. Оформить разрешения необходимо в срок до 26 августа.