Более 70 парковочных мест на западе Москвы выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На открытые торги выставили 73 парковочных места в районах Тропарево-Никулино, Крылатское, Солнцево и Можайский, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Расположены они в паркингах неподалеку от Сколковского, Боровского и Востряковского шоссе, а также на пересечении МКАД и Рублевского шоссе. 30 объектов находятся на парковке на Никулинской улице, доме 11, корпусе 5, еще 17 – на Витебской улице, доме 11, и еще 3 – на Боровском шоссе, доме 6, корпусе 4.
23 лота находятся в подземном паркинге жилого комплекса на Рублевском шоссе, 70, сооружении 8. Этой Крылатский район. Площадь предлагаемых мест варьируется от 13,7 до 24,5 квадратного метра.
"Машино-места – одни из наиболее популярных лотов на городских торгах. В. период с января по май 2022 года прошло более 2,1 тысячи аукционов, уровень конкуренции на них в среднем составил пять участников на лот",– подчеркнул глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Реализовывать лоты будут на открытых аукционах на повышение цены, с помощью публичного предложения, а также без объявления цены, где участник сам назначает стоимость, которую готов заплатить за лот.
Принять участие в них могут все желающие. Для этого надо подать заявку на инвестиционном портале Москвы. Парковочные места можно будет подобрать по размерам своего транспортного средства.
Ранее сообщалось, что 349 машино-мест выставлены на торги на северо-западе Москвы. Из них 306 находятся на многоуровневых парковках, а 43 – на подземных. Больше всего лотов представили в Строгине – 130 объектов.
Жители района в ТиНАО пожаловались на проблемы с транспортной доступностью
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