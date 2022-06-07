Почти 350 машино-мест выставили на торги на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На северо-западе столицы выставлены на торги 349 машино-мест, из них 306 находятся на многоуровневых парковках, а 43 – на подземных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Площадь лотов варьируется от 11,6 до 28,1 квадратного метра, что позволит инвесторам подобрать подходящий под габариты автомобиля объект", – приводятся в сообщении слова главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.
Больше всего лотов представили в Строгине – 130 объектов. Еще 91 лот можно найти в Куркине, 85 – в Митине, 28 – в Хорошёво-Мнёвниках и 15 – в Щукине.
"Москва регулярно выставляет на торги городское имущество, в том числе машино-места. Такие объекты популярны среди жителей и инвесторов – в прошлом году реализовано 6,5 тысячи парковочных мест, а в первом квартале 2022-го – 1,4 тысячи", – добавил Щербаков.
Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что более 500 новых парковочных мест создадут в Москве для маломобильных граждан в этом году. По его словам, благодаря этому маломобильные горожане получат возможность припарковать автомобиль максимально удобно и близко к пункту поездки.
"Торги Москвы": как приобрести машино-место у столицы
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