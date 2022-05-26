Более 500 парковочных мест создадут в столице для маломобильных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 новых парковочных мест создадут в Москве для маломобильных граждан в этом году, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить удобное передвижение по городу для всех жителей. Мы строго следим за тем, чтобы не меньше 10% парковочных мест были отданы для людей с инвалидностью. В этом году организуем 500 таких мест", – цитирует Ликсутова ТАСС.

По его словам, благодаря этому маломобильные горожане получат возможность припарковать автомобиль максимально удобно и близко к пункту поездки.

В пресс-службе Дептранса уточнили, что парковки появятся в каждом округе города около важных социальных объектов. Парковочные места для маломобильных жителей создадут возле больниц, роддомов, центров реабилитации и школ.

Ранее сообщалось, что еще 11 парковочных мест для автобусов появятся в Москве. Их разместят около точек притяжения туристов. Площадки появятся у столичных вокзалов, рядом с парком "Коломенское", а также вблизи делового комплекса "Москва-Сити" и у причала на Москве-реке.

