Более 60 парковочных мест появятся в Лефортовском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У жителей Лефортовского района Москвы появится 61 парковочное место. Семь из них будут предназначены для инвалидов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Сейчас на узкой дороге водителям сложно разъезжаться из-за хаотично припаркованных автомобилей. Благодаря изменению схемы движения мы оптимизируем хаотичную парковку: поставим знаки и нанесем разметку", – говорится в сообщении.

В департаменте транспорта предупредили, что для организации парковки с 26 мая проезд от 3-й Кабельной до 2-й Кабельной улицы станет односторонним.

Ранее сообщалось, что еще 11 парковочных мест для автобусов появятся в Москве. Их разместят около точек притяжения туристов. Площадки появятся у столичных вокзалов, рядом с парком "Коломенское", а также вблизи делового комплекса "Москва-Сити" и у причала на Москве-реке.

