В Дептрансе Москвы напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом на май

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депртанс Москвы напомнил жителям столицы о необходимости продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на май, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня – последний день, когда это можно сделать, чтобы сохранить за собой гарантированное парковочное место рядом с домом или работой", – говорится в сообщении.

Крайним сроком для продления является 25 апреля. При этом купить новый абонемент на май можно до 10-го числа, оформив его на карту "Тройка".

Ранее сообщалось, что примерно пять тысяч новых парковочных мест появятся в Москве в 2022 году.

Места появятся за счет переразметки и сужения полос. Кроме того, на некоторых улицах организуют одностороннее движение. Также будут установлены знаки и нанесена разметка.

