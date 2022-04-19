Эксперт оценил предложение ввести принцип отложенной оплаты парковки в РФ

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал идею введения в России принципа отложенной оплаты парковки.

"Полностью поддерживаю. Это разумное предложение, и ничего страшного в этом нет", – приводит RT его слова.

По словам эксперта, каждый десятый владелец автомобиля в столице не успевает оплатить парковку, в связи с чем им приходит штраф.

Такое нововведение не окажет финансового влияния на такие организации, как "Моспаркинг", считает Канаев.

"Если человек не заплатил до полуночи, то есть, как я понимаю, до истечения суток, то дальше ему точно так же могут вынести штраф. То есть он (Милонов. – Прим. ред.) предлагает всего-навсего не торопиться со штрафами и дать людям отсрочку на тот день, когда они паркуют автомобиль", – заключил эксперт.

При этом, если автовладелец не может оплатить парковку до полуночи, это уже будет его правонарушением, заключил Канаев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с предложением ввести принцип отложенной оплаты парковки до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги.

По мнению Милонова, бывают случаи, когда добросовестный водитель становится правонарушителем и получает штраф из-за того, что не успел вовремя оплатить парковку по каким-то обстоятельствам.

Уточняется, что по действующим правилам автовладелец должен оплатить парковку в течение пяти минут.