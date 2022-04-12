В одном из дворов Москвы начали тестировать шлагбаум с нейросетью

18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Тестирование шлагбаума с нейросетью началось в одном из столичных дворов. Об этом сообщает телеграм-канал департамента информационных технологий.
"Тестируем в одном из дворов умный шлагбаум, который работает с использованием нейросети. Пока это первые тесты, в ходе которых мы проверяем, как сервис работает в разных ситуациях, и отлаживаем его на основе полученного опыта", – отмечается в сообщении.
В департаменте уточнили, что нейросеть является частью работающей столичной системы видеонаблюдения и умный шлагбаум – еще один пример применения городской ИТ-инфраструктуры. В будущем, по просьбе горожан, специалисты собираются запустить этот проект еще в нескольких дворах.
"Как это работает: человек заранее сообщает системе номер автомобиля (планируем, что это можно будет делать в одном из городских мобильных приложений); шлагбаум оснащен видеокамерой, подключенной к нейросети. Когда автомобиль подъезжает к шлагбауму, искусственный интеллект распознает его госномер. Если номер есть в базе, шлагбаум открывается", – пояснили в департаменте.
Ранее стало известно, что 55 машин ЦОДД оборудуют камерами с нейросетью. Они будут функционировать как онлайн-регистратор, что особенно важно при крупных ДТП. Также нейросети смогут находить машины, которые не стоят на учете или находятся в розыске. Сведения о них будут поступать в правоохранительные органы.
Умные камеры будут следить и за сотрудниками ЦОДД. Они будут анализировать поведение и усталость водителя, а также фиксировать гаджеты и другие отвлечения от дороги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: