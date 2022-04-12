В одном из дворов Москвы начали тестировать шлагбаум с нейросетью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Тестирование шлагбаума с нейросетью началось в одном из столичных дворов. Об этом сообщает телеграм-канал департамента информационных технологий.

"Тестируем в одном из дворов умный шлагбаум, который работает с использованием нейросети. Пока это первые тесты, в ходе которых мы проверяем, как сервис работает в разных ситуациях, и отлаживаем его на основе полученного опыта", – отмечается в сообщении.

В департаменте уточнили, что нейросеть является частью работающей столичной системы видеонаблюдения и умный шлагбаум – еще один пример применения городской ИТ-инфраструктуры. В будущем, по просьбе горожан, специалисты собираются запустить этот проект еще в нескольких дворах.

"Как это работает: человек заранее сообщает системе номер автомобиля (планируем, что это можно будет делать в одном из городских мобильных приложений); шлагбаум оснащен видеокамерой, подключенной к нейросети. Когда автомобиль подъезжает к шлагбауму, искусственный интеллект распознает его госномер. Если номер есть в базе, шлагбаум открывается", – пояснили в департаменте.

Ранее стало известно, что 55 машин ЦОДД оборудуют камерами с нейросетью. Они будут функционировать как онлайн-регистратор, что особенно важно при крупных ДТП. Также нейросети смогут находить машины, которые не стоят на учете или находятся в розыске. Сведения о них будут поступать в правоохранительные органы.

Умные камеры будут следить и за сотрудниками ЦОДД. Они будут анализировать поведение и усталость водителя, а также фиксировать гаджеты и другие отвлечения от дороги.