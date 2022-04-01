Фото: пресс-служба АМПП

Работу приложения "Парковки России" могут расширить на новые регионы, сообщил генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк в интервью Агентству "Москва".

По его словам, при поддержке Минтранса РФ и по решению мэра Москвы Сергея Собянина АМПП готово обсуждать возможность интеграции приложения с парковочными системами других городов, как это работает в Санкт-Петербурге.

Гривняк подчеркнул, что коллегам из других городов не придется тратить время и ресурсы на разработку собственной программы, они смогут взять готовое, проверенное многолетним опытом решение. В свою очередь, московские автомобилисты смогут свободно пользоваться уже ставшим для них повседневным сервисом оплаты парковки.

Также Гривняк пообещал продолжить работу над развитием приложения и в других направлениях, чтобы сделать его еще удобнее и для всех водителей, и для отдельных их категорий. В частности, в этом году планируется внедрить сервис покупки и продления абонементов на парковки со шлагбаумом, добавить отображение зоны действия парковочных абонементов и разрешений на карте.

"Есть и другие разработки, о которых будем объявлять по мере их готовности. Если у автомобилистов есть идеи, что стоит добавить в приложение, можно отправить обращение через Единый транспортный портал transport.mos.ru. Мы внимательно ознакомимся со всеми предложениями и оценим, насколько они реализуемы и потенциально полезны для пользователей", – сказал генеральный директор АМПП.

Он подчеркнул, что сегодня платными парковками Москвы регулярно пользуются свыше 125 тысяч автомобилистов из Санкт-Петербурга. С каждым годом их становится больше. Растет и число пользователей парковок Санкт-Петербурга.

Приложением "Парковки России" пользуется 85–90% автомобилистов, оплачивающих парковку в столице. Количество скачиваний превышает 5 миллионов.

Отмечается, что это полностью российская разработка, обеспечивающая полную безопасность при проведении платежей. Также в приложении реализован уникальный функционал, с которым пользоваться платными парковками становится еще удобнее.

Ранее мобильное приложение "Парковки Москвы" поменяло название на "Парковки России". Новым сервисом можно пользоваться не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. В приложении собрана информация о расположении и тарифах уличных парковок Москвы и Санкт-Петербурга. Горожане могут оплатить и продлить парковку. Среди новых функций сервиса – вход по изображению лица, отпечатку пальца, паролю или графическому ключу.

Также в приложении можно проверить машины в реестре инвалидов, есть новостная лента и ссылки на другие транспортные приложения. Столичные водители могут менять номер машины в абонементе на уличные парковки и синхронизировать сервис с календарем смартфона, чтобы вовремя продлить резидентное разрешение или абонемент.

Новая версия приложения доступна в App Store, Google Play и App Gallery. Тем, у кого сервис был установлен раньше, следует его обновить.