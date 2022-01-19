Приложение "Парковки Москвы" получило награду AVA Digital Awards 2022

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Приложение "Парковки Москвы" получило платиновую награду американской цифровой премии AVA Digital Awards 2022 в категории "Приложение для информации", жюри высоко оценило функциональность, удобство и простоту столичного электронного сервиса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По поручению мэра Москвы мы развиваем сервисы, которые делают жизнь москвичей проще и комфортнее. Приложение "Парковки Москвы" – это самый удобный способ оплатить парковку, его скачали пять миллионов раз. С его помощью организовано понятное и эффективное взаимодействие с жителями", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что развитие сервиса ведется постоянно, что позволяет расширять его возможности. Так, в конце 2021 года приложение начало работать в тестовом режиме в Санкт-Петербурге. По словам Ликсутова, эта возможность особенно удобна для граждан, регулярно перемещающихся между городами на автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют начать использование искусственного интеллекта для поиска парковочных мест на придомовых территориях. АО "Электронная Москва" сообщило о начале конкурса на тестирование новинки.