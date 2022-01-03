Сервис Face Pay в 2022 году заработает на МЦК

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay в 2022 году заработает на Московском центральном кольце (МЦК), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на всех станциях МЦК появится уже к лету, а до конца года начнется пилотный проект на МЦД и наземном транспорте.

Ликсутов отметил, что также в этом году должна появиться возможность оплаты проезда с помощью биометрии виртуальной картой "Тройка" и социальной карты.

Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. По словам Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировались 1 миллион пассажиров. При этом Face Pay воспользовались свыше 50 тысяч человек.

Для этого необходимо загрузить фотографию своего лица в этих приложениях в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер и смотрит в камеру. Умная камера идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения". По словам Ликсутова, с таким удобством для пассажиров и в таком масштабе сервис оплаты проезда с помощью распознавания лица не работает ни в одной стране мира.

