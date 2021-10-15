Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях метро Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"[

Сервис Face Pay, благодаря которому пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица, с 15 октября начал работать на всех линиях и станциях московского метро. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, российская столица стала первым городом в мире, где данная система начала работать в таком масштабе – более 240 станций метро.

"Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире. Подчеркну, что Face Pay – это лишь еще один способ оплаты проезда. Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся", – пояснил Ликсутов.

Чтобы оплачивать проезд через Face Pay, пассажир должен привязать к сервису через приложение "Метро Москвы" фотографию, банковскую карту и "Тройку". Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

После этого нужно подойти к соответствующему турникету, на который укажет наклейка. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете и деньги за проезд спишутся автоматически.

"По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10–15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что технология Face Pay вошла в шорт-лист международной премии TechFest. Она претендует на победу в двух номинациях – "Лидер транспортной инфраструктуры" и "Лучшее использование технологий: искусственный интеллект".