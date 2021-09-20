Систему Face Pay запустили на всех линиях московского метро

Тестирование системы Face Pay для оплаты проезда запустили еще на пяти линиях московского метро, благодаря чему она стала доступна на всех линиях подземки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Теперь Face Pay есть во всем метро: мы подключили к тестированию последние пять линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста, то это время настало. Заявку на участие в тестировании оставляйте тут", – говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе уточнили, что тестировщики Face Pay могут проходить через те турникеты, возле которых на полу размещен круглый черный стикер. В ведомстве напомнили, что на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях действует акция "Время ранних" (проезд 23 рубля вместо 46 рублей), которая распространяется и на участников тестирования.

"Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay", – заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что на время тестирования поездки в метро при оплате системой Face Pay планируют сделать дешевле, чем при оплате банковской картой. В данный момент в тестировании системы участвуют более 15 тысяч человек.