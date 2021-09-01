Система Face Pay заработает на всех станциях метро Москвы с 15 октября

15:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет работать на всех станциях Московского метрополитена с 15 октября текущего года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на тему "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов" в ходе II марафона "Новые знания".
По словам мэра, с 15 сентября будет удвоено количество станций метро, на которых работает система оплаты по лицу.
"С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь", – сказал Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что на данный момент на трех станциях метро работает система Face Pay для оплаты проезда.
"Мы думали, что никто не будет записываться. 15 тысяч человек за несколько недель записались", – добавил он.
Ранее сообщалось, что тестирование системы Face Pay запустили еще на двух линиях столичного метрополитена. Теперь пассажиры Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий участвуют в тестировании системы.
Подать заявку можно на сайте facepay.mosmetro.ru.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что система работает стабильно, поэтому было принято решение о расширении фокус-группы до семи тысяч человек.
В метро Москвы начали тестировать систему оплаты лицом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: