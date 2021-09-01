Система Face Pay заработает на всех станциях метро Москвы с 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет работать на всех станциях Московского метрополитена с 15 октября текущего года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на тему "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов" в ходе II марафона "Новые знания".

По словам мэра, с 15 сентября будет удвоено количество станций метро, на которых работает система оплаты по лицу.

"С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь", – сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что на данный момент на трех станциях метро работает система Face Pay для оплаты проезда.

"Мы думали, что никто не будет записываться. 15 тысяч человек за несколько недель записались", – добавил он.

Ранее сообщалось, что тестирование системы Face Pay запустили еще на двух линиях столичного метрополитена. Теперь пассажиры Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий участвуют в тестировании системы.

Подать заявку можно на сайте facepay.mosmetro.ru.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что система работает стабильно, поэтому было принято решение о расширении фокус-группы до семи тысяч человек.