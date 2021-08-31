Тестирование системы Face Pay запустили еще на двух линиях метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тестирование системы Face Pay для оплаты проезда по лицу запустили на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях столичного метрополитена. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Теперь пассажиры Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий смогут первыми попробовать, каково это: жить в технологичном будущем, и таким пассажиром можете быть вы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подать заявку можно на сайте facepay.mosmetro.ru.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что система работает стабильно, поэтому было принято решение о расширении фокус-группы до семи тысяч человек.

"Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро. Face Pay станет еще одним бесконтактным способом оплаты проезда, при этом остальные способы также останутся доступны пассажирам", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Ранее стало известно, что в московском транспорте появится биометрическая система оплаты. Соответствующий контракт на сайте госзакупок разместила столичная мэрия. Тестировать новый способ оплаты проезда начали 31 июля на Филевской линии московского метро.