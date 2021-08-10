В транспорте Москвы появится биометрическая система оплаты

Фото: Дептранс Москвы
Мэрия Москвы запустит сервис по оплате проезда по биометрическим данным. На сайте госзакупок размещена конкурсная документация. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно техническому заданию тендера, выигравший конкурс должен будет создать для приложения "Московский транспорт" систему биометрического распознавания, которая позволит оплачивать проезд в столичном транспорте с помощью привязанной банковской карты. Функция подразумевает создание "биометрического вектора" из фотографии пассажира.
Тендер был размещен на портале госзакупок 30 июня, победителя определили 5 августа. Усовершенствованием приложения займется ООО "Интеллектуальные социальные системы" за 329,3 миллиона рублей.
Тестировать новый способ оплаты проезда начали 31 июля на Филевской линии столичного метро.
Ранее в столице начали тестирование виртуальной "Тройки". В нем могут принять участие все москвичи, желающие сделать городской транспорт лучше.
На первом этапе к тестированию привлекут 500 человек. Им понадобится Android-смартфон со специальным модулем.
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