"Это наш город": тестирование виртуальной "Тройки" началось в столице

В столице начали тестирование виртуальной "Тройки". В нем могут принять участие все москвичи, желающие сделать городской транспорт лучше. На первом этапе к тестированию привлекут 500 человек. Им понадобится Android-смартфон со специальным модулем.

В Дептрансе рассказали, что для испытаний будут доступны абонементы "Единый" на 30 дней. Там также пояснили, что использование виртуальной "Тройки" при оплате проезда аналогично механизму оплаты товаров в магазине банковской картой.