Выпуски программы
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"Это наш город": все турникеты обновят в московском метро к ноябрю 2022 года
08 октября 2022, 01:50
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"Это наш город": новое футбольное поле сделали на месте заброшенного долгостроя в Ясеневе
07 октября 2022, 10:00
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"Это наш город": на станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок
07 октября 2022, 09:30
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"Это наш город": в столичные поликлиники поставили более 500 единиц нового медоборудования
07 октября 2022, 08:00
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"Это наш город": инновационным поездам "Москва-2020" исполнилось 2 года
07 октября 2022, 02:00
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"Это наш город": площадки для воркаута появились в сквере на Снежной улице
06 октября 2022, 12:35
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"Это наш город": 5 тыс семей переехали по программе реновации в 3-м квартале 2022 года
06 октября 2022, 11:35
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"Это наш город": три новых детских сада и школу открыли в Сосенском в ТиНАО
06 октября 2022, 10:30
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"Это наш город": более 80% участников проекта "Здоровая Москва" не курят
06 октября 2022, 01:40
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"Это наш город": Собянин открыл после ремонта педиатрический корпус Морозовской больницы
05 октября 2022, 10:10
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"Это наш город": 50 домов расселили по программе реновации с июля по сентябрь 2022 года
05 октября 2022, 09:40
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"Это наш город": четыре автомобильных моста сдадут в столице до конца 2023 года
05 октября 2022, 08:05
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"Это наш город": Ассоциация клубов долголетия появится в столице
05 октября 2022, 01:55
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"Это наш город": в Митине закончили благоустройство бульварной зоны
04 октября 2022, 10:20
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"Это наш город": еще пять выделенных полос появятся в трех округах Москвы
04 октября 2022, 09:45
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"Это наш город": общегородской столичной сети Wi-Fi исполнилось девять лет
04 октября 2022, 08:15
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"Это наш город": фонтаны отключили до весны в Москве
04 октября 2022, 02:10
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"Это наш город": проект "Спортивные выходные" стартовал в новом формате с 1 октября
03 октября 2022, 09:50
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"Это наш город": до конца года на МЦД построят и реконструируют 6 станций
03 октября 2022, 09:20
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"Это наш город": московский транспорт перейдет на осенний режим работы
03 октября 2022, 08:15
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"Это наш город": Московский зоопарк изменит график работы с 1 октября
01 октября 2022, 00:50
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"Это наш город": центр "Семейный отдых" создадут для жителей Ясенева
30 сентября 2022, 11:00
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"Это наш город": более 40 тыс москвичей посетили мероприятия центра "Моя карьера"
30 сентября 2022, 10:15
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"Это наш город": на улице Лужники в Хамовниках благоустроили зоны для отдыха
30 сентября 2022, 09:00