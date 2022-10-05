"Это наш город": Собянин открыл после ремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта педиатрический корпус №1 Морозовской детской городской клинической больницы. Всего в отделениях нового корпуса медицинскую помощь будут получать до 15 тысяч пациентов в год.

В корпусе появилось современное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и рентгена. В больнице есть все виды диагностики и терапевтических процедур. Также в корпусе для детей организовали игровые пространства.