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"Это наш город": Собянин открыл после ремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

"Это наш город": Собянин открыл после ремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

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Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта педиатрический корпус №1 Морозовской детской городской клинической больницы. Всего в отделениях нового корпуса медицинскую помощь будут получать до 15 тысяч пациентов в год.

В корпусе появилось современное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и рентгена. В больнице есть все виды диагностики и терапевтических процедур. Также в корпусе для детей организовали игровые пространства.

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