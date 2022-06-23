Врачи поликлиник могут получать информацию о госпитализации пациентов онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.
"Сервис позволит сразу увидеть, когда, с каким диагнозом и в какой стационар поступил пациент. Наличие такой актуальной информации особенно важно для контроля за здоровьем пациентов, проходящих амбулаторное лечение или находящихся под диспансерным наблюдением", – подчеркнул Тыров.
Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали.
Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.
Ранее во всех взрослых и детских поликлиниках столицы заработал цифровой паспорт участка, который позволил участковым врачам видеть актуальную информацию о своих пациентах, включая и данные о госпитализациях.
Заммэра Анастасия Ракова отметила, что цифровизация уменьшает объем бумажной волокиты и дает врачам дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи. Возможность онлайн-записи появилась в 2012 году. За это время услугой стали пользоваться более 80% пациентов.
В феврале Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.
В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
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