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07:28

Врачи поликлиник могут получать информацию о госпитализации пациентов онлайн

городмедицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

"Сервис позволит сразу увидеть, когда, с каким диагнозом и в какой стационар поступил пациент. Наличие такой актуальной информации особенно важно для контроля за здоровьем пациентов, проходящих амбулаторное лечение или находящихся под диспансерным наблюдением", – подчеркнул Тыров.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали.

Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.

Ранее во всех взрослых и детских поликлиниках столицы заработал цифровой паспорт участка, который позволил участковым врачам видеть актуальную информацию о своих пациентах, включая и данные о госпитализациях.

Заммэра Анастасия Ракова отметила, что цифровизация уменьшает объем бумажной волокиты и дает врачам дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи. Возможность онлайн-записи появилась в 2012 году. За это время услугой стали пользоваться более 80% пациентов.

В феврале Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Собянин: восемь городских поликлиник открылись после реконструкции

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