Москвичам рассказали о полезных сервисах ЕМИАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единая медицинская информационно-аналитическая система включает в себя онлайн-запись к врачу, электронные рецепты и электронные медицинские карты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти уже 10 лет занимаются цифровизацией медицины. По ее словам, это является важным инструментом для внесения качественных изменений в здравоохранение.

"Цифровизация позволяет помочь врачу: она уменьшает объем бумажной волокиты и дает ему дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи", – отметила Ракова.

Возможность онлайн-записи к врачу появилась в 2012 году. За это время услугой стали пользоваться более 80% пациентов. При этом чаще всего москвичи записываются на прием с помощью мобильного приложения.

"Пользователь может самостоятельно записаться на прием к участковому терапевту, а также к некоторым узким специалистам: хирургу, офтальмологу, стоматологу, урологу. Также есть возможность записаться по направлению на лабораторные исследования. А еще в сервисе можно отменить или перенести запись", – говорится в сообщении.

Еще одним важным сервисом ЕМИАС является электронная медицинская карта, в которой собирают протоколы осмотра врачей, результаты исследований, выписки из стационаров, историю вакцинаций и другое. Также здесь можно вести дневник здоровья, куда вносят данные о личном и семейном анамнезе. Приложение также позволяет скачивать и добавлять документы.

Родители имеют доступ к медицинским картам детей, персонализированному интерактивному календарю детских прививок.

В 2014 году столичные врачи начали оформлять цифровые рецепты, а в 2021 году отказались от напечатания рецептов на бумаге. Пациенты могут показать в аптеке QR-код и получить нужные лекарства.

"Есть пациенты с когнитивными нарушениями, пожилые люди, которые, выйдя из кабинета, забывают, что говорил врач. Бумажный рецепт можно случайно потерять, и в аптеке препарат не выдадут. Сейчас достаточно иметь с собой полис ОМС или QR-код рецепта", – пояснила заведующая филиалом диагностического центра №3, врач-кардиолог Елена Ишкина.

С момента начала работы сервиса врачи выписали уже миллионы электронных рецептов с QR-кодом.

Не так давно системы объединили с "Московской электронной школой", что позволило оформлять медицинские справки о нетрудоспособности детей в электронном виде. Кроме того, данные о болезни ребенка отображаются в образовательных учреждениях через систему "ЕМИАС.Школа". Учителя также видят информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, его группе здоровья.

Ранее сообщалось, что в 10 городских стационарах начали использовать цифровую систему оценки состояния пациентов. По словам Раковой, сервис позволяет оперативно определять степень тяжести поступающих больных. В этом году систему планируют распространить в приемные отделения всех взрослых городских стационаров.

