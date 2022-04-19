Все детские поликлиники Москвы начнут использовать только электронные медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году все детские поликлиники столицы начнут использовать только электронные медицинские карты (ЭМК). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В направлении цифровизации здравоохранения мы не остановимся и будем продолжать развивать проекты. В этом году детские поликлиники переходят на ведение медкарт исключительно в электронном виде. Сейчас уже в двух третьих из них все бумажные карты собраны, заперты в специальных комнатах и в текущей деятельности врачи ими не пользуются", – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как уточняется, в единой цифровой среде находятся все медицинские сведения: рекомендации врача, результаты исследований, справки и другие. Документы доступны любому столичному врачу, а также горожанам в их ЭМК на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее сообщалось, что врачи-педиатры детских столичных поликлиник теперь могут воспользоваться подсказками с рекомендациями о плановых прививках детей. Они стали доступны в электронных медицинских картах. По словам Раковой, решение о вакцине стоит за врачом, подсказки носят исключительно рекомендательный характер.

По данным пресс-службы столичного комплекса соцразвития, за 2 года горожане внесли в свои онлайн-медкарты около 550 тысяч различных медицинских документов, более 800 тысяч записей с данными личного анамнеза и свыше 160 тысяч сведений семейного анамнеза.

