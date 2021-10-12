Более 22 тысяч москвичей воспользовались кардиокреслом в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 22 тысяч москвичей сделали электрокардиограмму в 25 офисах "Мои документы" с помощью специального кардиокресла. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Мы создаем для москвичей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты и тонометры. Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах "Мои документы" – там есть кардиокресла, с помощью которых можно сделать ЭКГ за одну минуту", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она отметила, что затем результаты ЭКГ москвичи могут увидеть в электронной медицинской карте. В случае выявления отклонений человек получит СМС с рекомендацией обратиться к врачу.
Данной услугой чаще всего пользовались и женщины, и мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Более 180 тысяч исследований сделали москвичи старше 70 лет. Кардиокресло оказалось востребованным в районах Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково.
Ранее Ракова сообщала, что в 2020 году количество открытых электронных медкарт составляло 2 миллиона. Всего за 9 месяцев 2021 года их количество увеличилось в два раза. А с момента запуска ЭМК москвичи воспользовались сервисом более 45 миллионов раз.
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